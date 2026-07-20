Андрей Трубецкой оценил ход работ на строительстве канализационно-очистных сооружений в Федоровском

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой побывал на строительстве канализационно-очистных сооружений в Федоровском, где задействовано в работах 10 единиц техники и более 30 специалистов.

"На объекте демонтированы старые конструкции, выполнены земляные работы, подготовлена плита основания, забетонированы колонны и стены аэротенков. Также проложена теплотрасса, выполнены работы по подключению зданий комплекса к тепловым сетям, гидроизоляции и бетонированию плиты ЦМО и другие. Возведены здание очистки стоков и КПП, собран каркас цеха механической обработки, обустроены иловые площадки. Завезено оборудование для подачи стоков и контроля качества, на очереди – поставка модульных комплексов трансформаторной подстанции", - пояснил на своих страницах в соцсетях Андрей Трубецкой.

Стоимость создания объекта состалвяет порядка 2,3 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счет федерального займа «Фонда развития территорий» в размере 1,4 млрд, еще 700 млн рублей выделены из окружной казны и 182 млн – из районного бюджета.

Глава Сургутского район напомнил, что действующие очистные сооружения в Федоровском уже выработали свой ресурс.

"Новый объект позволит повысить надежность системы водоотведения поселения и обеспечить качество очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями. Производительность сооружений будет на 40% выше и составит 7 тысяч кубометров в сутки. Модернизация коммунальных объектов входит в задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни», - напомнил Андрей Трубецкой.