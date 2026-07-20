В Госдуме предложили ЦБ не учитывать "фактор нефтепродуктов" при решении по ключевой ставке

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия") полагает, что Центральному банку при принятии решения по ключевой ставке на этой неделе не стоит брать в расчет "фактор нефтепродуктов", поскольку он "свою негативную роль уже сыграл". Однако, Аксаков признает, что регулятор может и учесть вклад топливного кризиса в текущую инфляцию.

В целом парламентарий все еще надеется, что снижение ставки продолжится, но уже с божьей помощью, а не под влиянием положительных трендов вроде сокращения инфляции. "Дай Бог, чтобы на 0,25% было снижение, а ситуация складывается так, что он [Банк России] может не изменить ключевую ставку. Есть даже прогнозы, что может поднять ключевую ставку. Но это связано как раз с ситуацией, связанной с нефтепродуктами", - цитирует Аксакова РБК.