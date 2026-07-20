Карабаш с размахом отметил День металлурга

В субботу, 18 июля, в Карабаше прошёл масштабный «Марафон. Карабаш» по шоссейным и трейловым трассам с участием 2 000 человек. Ещё столько же людей приехали поддержать бегунов. Спортсмены и любители пробежали дистанции от 500 метров до 45 километров, получив возможность увидеть результаты преображения города. По данным организаторов, самому старшему участнику 74 года, самому младшему не исполнилось и трёх лет.

В предыдущие годы забег в Карабаше проводился в формате полумарафона, а в этом году мероприятие внесли в единый календарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики и масштабировали до полноценного марафона, подтверждая его высокий статус. Настоящей изюминкой забега стали новые трейловые дистанции 25 и 45 километров, участники которых совершили настоящий побег в дикую природу: живописные озёра, горы, чистейший воздух и восхождение на вершину Юрмы – первого тысячника Южного Урала.

Мероприятие уже не первый раз проходит при поддержке РМК.

«Русская медная компания развивает и поддерживает многие виды спорта. В Карабаше, например, построен спорткомплекс «Металлург» и бассейн, посещение которых бесплатно абсолютно для всех. Поддержка марафона и проведение его именно здесь – это хорошая инвестиция в репутацию города, возможность показать бегунам со всей страны, как прекрасен Карабаш», – сказал советник президента РМК по развитию территорий Станислав Афанасенко.

С приветственным словом к участникам марафона обратился полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога. Он также поздравил жителей города с Днём металлурга.

«Карабаш – город сильных людей. Сплотившись, вы преодолели все трудности. Благодаря вам, а также активной позиции бизнеса и власти Карабаш переживает второе рождение. Продолжая развитие медеплавильного производства, вы открываете новые промышленные направления и преображаете городскую среду – строите новые дома, общественные пространства», – отметил Артём Жога.

Параллельно с массовыми забегами в центре города состоялось открытие скейт-парка «РМК Экстрим». Пространство для активного отдыха оборудовали прямо на Центральной площади города. Новая площадка рассчитана на любой уровень подготовки: её смогут освоить и новички, и опытные райдеры. Здесь можно кататься на самокатах, ВМХ- и MTB-велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках и даже беговелах. В честь открытия на площадке прошли показательные выступления свердловских райдеров, бесплатные мастер-классы по беговелу, скейтборду, сёрф-скейту, самокату и BMX.

«Площадка действительно оказалась востребованной. Такие проекты особенно ценны для небольших городов. Они дают детям возможность попробовать себя в олимпийских видах спорта, а для кого-то это может стать первым шагом к профессиональной карьере. Важно, что инициативы РМК делают спорт доступным даже там, где раньше не было подобных площадок», – прокомментировал директор «РМК Экстрим» Герман Ременников.

Праздничный день завершился торжественным награждением почётных жителей города и сотрудников градообразующего предприятия, концертом с участием местных творческих коллективов и живописным салютом. Хедлайнером вечера выступила известная российская поп-группа 5sta Family. День металлурга в Карабаше посетили свыше 10 тысяч человек из разных городов России и стран ближнего зарубежья.