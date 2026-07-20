На автодорогах в Сысертском и Туринском районах введены ограничения из-за подтопления

Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает водителей о временных ограничениях на участках автодорог в Сысертском и Туринском районах, которые оказались под водой.

Из-за подтопления невозможно проехать по участку на 55-м км региональной автодороги "Арамиль — Андреевка". Ограничения введены для всех видов транспорта. Объехать участок можно по федеральной автодороге М-5 "Урал".



Аналогичная ситуация на двух участках автодорог в Туринском районе: на подъезде к деревне Казакова от автодороги "Туринск — Урусово — Благовещенское — Кондрахино" с 0 км по 1 км и на автодороге "Чекуново — Смычка" с 0 км по 2 км. На первом объезд отсутствует, на втором — организован через поселок Смычка.

"В местах подтопления выставлены временные дорожные знаки, предупреждающие щиты и блокирующие устройства. Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать меры предосторожности", — сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Информация о возобновлении движения будет предоставлена дополнительно.