Ремонт в затопленном роддоме Каменска-Уральского начнется только в октябре

Глава минздрава Свердловской области Татьяна Савинова рассказала, как обстоят дела в единственном роддоме Каменска-Уральского, который затопило через крышу. Ремонтные работы стартуют только осенью. Министр заявила, что большинство беременных при этом останутся рожать в Каменске-Уральском - в той части здания, которая еще вчера была законсервирована.

"Сорвалась резьба с ливневой трубы, сама труба осталась целая, но заглушку из-за потока воды от давления прорвало, и, действительно, получился очень серьезный объем затопления. Третий этаж максимально пострадал и потолки второго этажа также", — сказала Савинова.

По ее словам, роддом продолжает работать и принимать пациентов, поскольку от затопления из-за сильных ливней пострадала только половина здания. Вторая же половина еще сутки назад была законсервирована, но уже сегодня там открылись две родовые, операционные и послеродовые палаты. Что касается перевода в Екатеринбург, при статистике в 80-90 женщин, которых перинатальный центр готов принимать ежемесячно, только 20-30 действительно поедут рожать в уральскую столицу. Министр также пообещала, что местные роженицы будут находиться в полной безопасности и комфорте.

"Любая сложная ситуация для нашей команды — это не повод для паники, а возможность сделать лучше, красивее и современнее, чем было. Именно этим принципом я руководствовалась, принимая решения по родильному дому в Каменске-Уральском, который недавно пострадал от сильных ливней", — отметила Савинова.

Министр заявила, что ремонт третьего этажа запланирован на октябрь — к этому времени все должно просохнуть. Средства в региональном бюджете на эти работы уже зарезервированы. На втором этаже, где расположены родовые, ускорят запланированный ранее ремонт.

"Я предложила нашим врачам вместе с будущими мамами выбрать четыре классных индивидуальных дизайна для будущих родовых залов. Родовые делать будут с санузлами, с ванными, чего никогда не было в Каменске-Уральском. С октября родовые будут совсем другие, послеродовые палаты мы тоже сделаем красивыми. В общем, это тот вариант, когда порванная труба приведет к тому, что мы быстрее сделаем то, что планировали сделать в Каменске-Уральском. Да, временно нам придется совмещать процессы: пока в одной половине здания женщины будут спокойно рожать, в другой строители будут творить красоту", — добавила Савинова.