На фестивале "Энергия РМК" в Екатеринбурге выступят четыре хедлайнера

Русская медная компания вновь проведёт фестиваль «Энергия РМК» в День города в Екатеринбурге. В спортивном квартале «Архангел Михаил» 1 и 2 августа для горожан будут работать сразу несколько развлекательных и спортивных площадок, пройдут зрелищные соревнования по разным направлениям, а на большой сцене выступят популярные исполнители.

Праздничная программа стартует 1 августа с торжественного открытия скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила». Памятник уникален тем, что здесь будут представлены все семь архангелов во главе с Архистратигом Михаилом. По задумке автора – члена Союза художников России скульптора Алексея Щитова архангелы парят над шаром, который символизирует мироздание. Так художник показывает, что архангелы всегда стоят на защите людей от сил зла. На открытии памятника выступит хор Сретенского монастыря.

На фестивале будет работать зона игровых видов спорта, где проведут соревнования по баскетболу 3×3 и мини-футболу с участием топовых профессиональных и медийных команд из России, Европы, Китая и Латинской Америки. На баскетбольных площадках пройдёт международный турнир с участием команд Partizan (Сербия), Zagreb (Хорватия), Handsome MDMX (Китай), Dawgs (Москва), Lugang (Москва), Bionord Pro (Пермь), ABK BB (Санкт-Петербург), Santo Domingo (Доминиканская республика), действующего чемпиона России Kurchatov (Челябинск) и местной Stella Pro (Екатеринбург), а также любительский турнир для мужчин, матчи 1×1 и 2×2, соревнования среди юношей до 15 лет (2012 г. р. и младше) и до 13 лет (2014 г.ؘ р. и младше) и инклюзивный матч по баскетболу на колясках между командами из Екатеринбурга и Челябинска.

На мини-футбольном поле состоится турнир среди профессиональных команд уровня Суперлиги по футзалу, а также соревнования для детей до 12 лет. Четыре популярных медиафутбольных клуба разыграют между собой трофей Кубка «Энергия РМК». Для любителей командных видов спорта предусмотрена обширная шоу-программа: данк-шоу от Мирослава Елецкого, встреча с баскетбольной медиакомандой Hoops, творческие номера и тематические фотозоны.

На ринге, выстроенном у Академии спорта РМК, проведут турниры по единоборствам. 1 августа состоится шоу по кикбоксингу от RCC в коллаборации с японским промоушеном K-1: в программе турнира – Гран-при, а также титульный бой в полусреднем весе. 2 августа пройдут полуфиналы Гран-при RCC по профессиональному боксу. Зрителей ждут восьмираундовые отборочные бои, где у соперников нет права на ошибку: победитель выходит в финал, проигравший покидает турнир. А рядом с Академией спорта РМК желающие смогут участвовать в открытых тренировках по пилатесу от тренеров студии «Пилатес РМК» | Pilates RCC.

На летних кортах Академии падел РМК состоится Кубок по паделу с участием игроков из Аргентины и Испании, а для юных любителей этого вида спорта организуют детские мастер-классы.

Одна из площадок фестиваля вновь будет посвящена автомобилям, участвовавшим в легендарных гонках, таких как «Дакар», в международном ралли-рейде «Шёлковый путь», который соединяет регионы России, Центральной Азии и Китая, а также европейской Le Mans Cup и других гонках, которые проходят на территории ОАЭ и Саудовской Аравии. В прошлом году на фестивале было представлено более полусотни уникальных машин со всего мира: мотоциклы, квадроциклы, багги и грузовики, включая легендарные КАМАЗы. Любителей гонок также ждёт встреча с победителем ралли «Дакар-2017» в зачёте квадроциклов Сергеем Карякиным.

Для самых маленьких гостей фестиваля будут работать зоны для катания на роликах на площадке «Оил-Лаб РМК», а также организовано безопасное пространство для активного отдыха детей с увлекательными маршрутами, играми и приключениями на высоте.

На площадке «РМК Экстрим» пройдут соревнования по самокату, скейтборду и BMX для райдеров разных возрастов, автограф-сессия, показательные выступления и мастер-класс топ-райдеров, мастер-классы по беговелу, скейту, сёрф-скейту и другим экстремальным видам спорта.

На большой сцене 1 августа выступят сразу четыре хедлайнера: уроженец Екатеринбурга певец и танцор Нилетто, рэпер и певец Тимати, артист K-Maro, который собирает стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке, и один из самых ярких представителей новой волны электронной музыки Vonamour.