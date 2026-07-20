На трассе в Югре бензовозы защитили ямальского бегуна от вышедшего к нему медведя

На трассе в Югре бензовозы встали щитом между ямальским бегуном и вышедшим к нему медведем. Водители проводили спортсмена до конца опасного участка дороги, сообщает Neft.

Ямальский марафонец Альберт Окотэтто, совершающий забег из Москвы в Ноябрьск, столкнулся на трассе в Югре с медведями. На самом опасном участке – от месторождения Приразломное до поворота на Лемпино, где зверей подкармливают водители, – спортсмена вызвались сопровождать двое водителей бензовозов. Когда первый медведь двинулся в сторону бегуна, автомобили встали стеной и сигналами отпугнули хищника, а спустя полтора километра встретился еще один зверь. Его также прогнали.

Жители региона в целом активно поддерживают марафонца: привозят сувениры, помогают с покрышками и камерами для коляски, с которой он путешествует. На сегодняшний день по России Альберт Окотэтто пробежал уже более 2,6 тысячи километров.