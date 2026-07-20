В Челябинске экс-силовик получила срок за легализацию мигрантов

В Челябинске получила срок бывшая руководитель начальницу отдела по вопросам миграции одноименного управления регионального УМВД Галина Земскова. Она наказана по делу о злоупотреблении полномочиями, взяточничестве и организации незаконной миграции.

По данным следствия, Земскова за деньги помогла более 70 гражданам Таджикистана получить гражданство РФ, используя фиктивные документы. Паспорта иностранцам оформляли через госпрограмму переселения соотечественников.

Приговор – восемь с половиной лет колонии общего режима и штраф в 1,6 млн руб. Также Галину Земскову лишили звания майора полиции, сообщил источник "Ъ-Южный Урал" из зала суда.