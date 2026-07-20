Главкома ВСУ Сырского отправят в отставку – украинские СМИ

Украинские СМИ сообщают, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будет отправлен в отставку в ближайшее время, возможно, уже 20 июля.

На прошлой неделе в отставку был отправлен министр обороны Украины Михаил Федоров, как выяснилось – из-за конфликта с Сырским. Отставка Сырского негативно была встречена украинским обществом, во многих городах люди вышли на акции протеста и требовали возвращения Федорова на пост министра.

Федоров публично обвинил Сырского в том, что тот систематически блокировал его инициативы и реформы, в том числе по модернизации армии и изменению работы ТЦК (военкоматов). Он также утверждал, что главком не был готов к прямому диалогу, а вместо этого "плел интриги" и пытался добиться его отставки через президента Зеленского. Сам Зеленский подтвердил, что между Федоровым и Сырским был конфликт.