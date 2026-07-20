Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по автобусу в Шебекино

Пять человек погибли, 23 пострадали в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"Сегодня в городе Шебекино беспилотник неонацистских киевских террористов целенаправленно и цинично ударил по пассажирскому автобусу", - написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, погибли четыре женщины и мальчик.

В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний подросток. Трое из них — в крайне тяжелом состоянии, уточнил врио губернатора.

6 июля в Белгородской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. 2 июля дрон ВСУ ударил в лобовую часть автобуса Минск - Анапа, который находился на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области. Пострадали два человека.

В июне на трассе в Брянской области БПЛА нанес удар по автобусу детско-юношеской спортивной школы, следовавшему из Белоруссии по маршруту "Гомель - Геленджик". В результате удара погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.