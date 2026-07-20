Прокуратура организовала проверку после гибели свердловчанки в горах Кабардино-Балкарии

Туристка из Свердловской области погибла в урочище Джилы-су Зольского района Кабардино-Балкарской республики. Местная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье - 19 июля. По предварительным данным, девушка сорвалась с края водопада Султан, получив травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

По данным МЧС республики, туристка путешествовала в составе экскурсионной группы. Об инциденте спасателям сообщили в 14.30, поиски были завершены в 17.00. Тело свердловчанки эвакуировали из ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. В поисках было задействовано шесть сотрудников МЧС России.