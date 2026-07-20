На Урале сын бизнесмена помог ограбить своего отца

На Среднем Урале полицейские ОВД Заречного задержали курьеров телефонных мошенников, причастных к хищению 8 млн рублей у жителя Богдановича, работающего индивидуальным предпринимателем. Как рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, ограбить мужчину помог… его собственный 18-летний сын, ставший жертвой схемы аферистов.

По словам представителя полиции, эта криминальная история началась со звонка якобы от сотрудника службы доставки маркетплейса.

"Поскольку семья ожидала посылку, юноша не заподозрил обмана и сообщил собеседнику четырехзначный код из поступившего СМС-сообщения. Сразу после этого с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, по очереди. "Доброжелатели" сообщили, что учетная запись на портале Госуслуг якобы взломана, а на имя парня и его родителей злоумышленники пытаются оформить кредиты, средства от которых будут направлены на финансирование ВСУ", - сообщил Накануне.RU полковник Горелых.

Под психологическим давлением потерпевшего убедили установить стороннее приложение "для связи с Центральным банком и правоохранительными органами". Злоумышленники запугивали, что его самого и родителей якобы привлекут за государственную измену, если он расскажет кому-либо о происходящем.

"На протяжении 11 часов сына бизнесмена на постоянной связи держали с аферистами, не давая ему опомниться. Затем под предлогом проведения так называемого "онлайн-обыска" грабители потребовали показать помещение дома с помощью видеосвязи. Обнаружив сейф, они убедили, "задекларировать" имеющиеся сбережения и передать их для проверки в "передвижную лабораторию". Парень забрал из сейфа родителей деньги, привез их из Богдановича в Заречный, где передал из рук в руки курьеру, будучи уверенным, что таким образом спасет семью от беды", - отметил полковник Горелых.

Силовики вышли на след аферистов. Первым задержанным оказался уроженец города Березники Пермского края 2008 года рождения.

"Его подельников-земляков сыщики взяли чуть позже. Все четверо арестованы и помещены в следственный изолятор города Камышлова. Денежные средства изъяты полицией и направлены на экспертизу, после чего их вернут законному владельцу", - добавил Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержанные уже дали признательные показания. Расследование продолжается.