"Северсталь" не будет выплачивать дивиденды за второй квартал 2026 года

"Северсталь" отказалась выплачивать дивиденды по итогам второго квартала 2026 года. В последний раз компания выплачивала дивиденды за третий квартал 2024 года. Холдинг ссылается на слабый спрос и отрицательный денежный поток.

Отказ от выплаты дивидендов позволит компании направить деньги на своевременное завершение ключевых стратегических проектов и обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость, поясняет глава компании Александр Шевелев.

Согласно отчету "Северстали" за второй квартал, выручка сократилась на 9%, EBITDA упала на 38%, Чистая прибыль снизилась на 74%, свободный денежный поток ушел в минус почти на 30 млрд руб. При этом продажи металлопродукции выросли на 9%, продажи чугуна и слябов увеличились на 60%.

Шевелев считает, что спрос на металл в России сдерживает высокая ключевая ставка, хотя в июне и началось некоторое оживление в строительном секторе.