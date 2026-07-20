Владимир Путин подписал указ о новых мерах поддержки учителей

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных мерах поддержки учителей", который вступил в силу 20 июля. Власти уже опубликовали документ на официальном сайте правовых актов. Новые правила официально признают особый статус педагога и подчеркивают, насколько важна эта профессия для общества.

Государство теперь гарантирует учителям возможность развиваться в профессии на протяжении всей карьеры. Для новичков в школах вводят обязательное наставничество: опытный коллега будет помогать молодому учителю минимум один год. Также педагоги получили бесплатный доступ к электронным библиотекам и учебным материалам, которые создало государство. Если учитель отработает в образовании 25 лет, он сможет получить звание "Ветеран труда".

Указ расширяет и список личных льгот. Теперь учителя могут раз в месяц бесплатно ходить в государственные музеи. Также они получили право на бесплатную помощь юристов по вопросам трудовых прав и защиты от угроз, связанных с работой. Правительство в ближайшие полгода разработает единое удостоверение педагога и пересмотрит нормы рабочего времени и нагрузки.

Президент также рекомендовал региональным властям активнее поддерживать работников образования. Одной из обязательных мер станет зачисление детей учителей в детские сады вне очереди.

Ранее во Владивостоке власти открыто признали острый дефицит учителей: городу официально не хватает около 100 педагогов, но реальная цифра была бы в разы больше, если бы работающие учителя не брали на себя двойную нагрузку. В школах катастрофически не хватает математиков, физиков, биологов и учителей начальных классов.