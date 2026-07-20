WTA обязала теннисисток проходить генетический тест на "мужской" ген

Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела новые правила для участниц соревнований. Теперь каждая спортсменка должна пройти гендерное тестирование на наличие гена SRY, который отвечает за развитие организма по мужскому типу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на журналиста Бена Ротенберга.

Для проверки теннисисткам нужно сдать мазок из полости рта. Если лаборатория не найдет этот ген, WTA разрешит спортсменке выступать на турнирах. В случае положительного результата ассоциация временно отстранит теннисистку от игр и отправит ее на дополнительное медицинское обследование.

Организация уже подготовила новый документ, который обязаны подписать все участницы тура. Если спортсменка откажется проходить тест, ассоциация применит к ней дисциплинарные меры.

Ранее девять стран Евросоюза, включая Польшу, страны Балтии и Скандинавии, выступили против возвращения российских и белорусских атлетов на международную арену. Они направили письмо в Еврокомиссию с требованием лишить денег те спортивные федерации, которые разрешат россиянам участвовать в турнирах.