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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: vk.com/poezzhaevgv

Дмитрий Махонин поручил провести оценку ущерба, нанесенного паводком в Октябрьском округе

В Октябрьском округе продолжается устранение основных последствий дождевого паводка. За сутки интенсивность притока воды снизилась. На сегодняшний день от воды освободилось 15 жилых домой и 16 приусадебных участков в деревнях Атнягузи, Мостовая и Верх-Ирень, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

В трех населенных пунктах — селе Ишимово и деревнях Адилева, Малый Сарс — остаются подтопленными 53 жилых дома. Ведется работа по устранению последствий.

Как сообщили в Пермском ЦГМС, ожидается стабилизация паводковой обстановки, уровень воды в реках постепенно снижается.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому Минтрансу восстановить мост на региональной дороге между деревней Щучье озеро и поселком Алмаз, размытого в ходе дождевого паводка, и обеспечить транспортную доступность к населенным пунктам.

"Как только паводковая обстановка позволит провести обследование территории, муниципалитет совместно со специалистами краевого Минтруда проведут оценку ущерба для оказания необходимой материальной поддержки. Также главе округа необходимо своевременно информировать жителей о порядке получения помощи. Люди должны понимать, куда обращаться по вопросам оформления документов, консультаций", — заявил Дмитрий Махонин.

По словам главы Октябрьского округа Георгия Поезжаева, паводковая ситуация стабилизируется. Ведутся восстановительные работы подъездных путей и дорог — в селе Снежное проведена отсыпка участка дороги ул. Карьер, в поселке Октябрьском укреплен мост по ул. Куйбышева, в деревне Атнягузи ведется расчистка от затора моста, восстановлена дамба в деревне Покрово-Смироновские хутора, ведутся работы по восстановлению дороги по ул. 8 Марта поселке Сарс. Устранены повреждения на линиях электропередач, электроснабжение полностью подано в поселки Октябрьский и Сарс, частично — в сельские населенные пункты. В ежедневном режиме проводится расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей строительных и дорожных организаций, на котором рассматривается план работы на день, ведется сбор информации для оценки ущерба на крупных объектах. Пункты временного размещения организованы на базе учреждений культуры.

К работам на месте привлечены силы и средства РСЧС в количестве 57 человек и 27 единиц техники.

Теги: Дмитрий Махонин, паводок, ущерб


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