В Челябинской области отменено оправдание матери, "заказавшей" дочь

В Челябинской области отменён оправдательный приговор матери по делу об убийстве дочери.

Суть обвинений была в том, что 16 апреля 2025 г. мать готовилась к убийству своей 12-летней дочери. Женщина предложила жителю посёлка Измайловский утопить ребёнка в реке Большая Караганка за 100 тыс. руб. Она отправила дочь с мужчиной, создав условия для совершения преступления. Несостоявшийся исполнитель сдал заказчицу полицейским.

На основании решения коллегии присяжных Агаповский райсуд оправдал мать. Челябинский облсуд отменил приговор, дело направлено на новое рассмотрение, сообщает прокуратура Челябинской области.