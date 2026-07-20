В центре Москвы горит элитный жилой комплекс "Дом на Страстном бульваре". Пожар начался с площади 20 кв. метров, но сейчас спасательные службы сообщают уже о 200 кв. метров. Из дома эвакуировали 20 человек, "Осторожно, новости" сообщает, что в одной из квартир заблокированы четыре человека, в том числе двое детей, выйти им мешает сильное задымление.