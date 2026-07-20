Для граждан КНР продлили безвизовый порядок въезда в РФ

Россия продлевает безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Указ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

Ранее безвизовый режим для россиян продлили власти Китая – до аналогичной даты.

О взаимной отмене виз для граждан России и Китая было объявлено во время визита Путин в КНР осенью прошлого года. Цель у поездки при этом должна быть гостевая, туристическая или деловая. Срок – до 30 дней.