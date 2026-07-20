В Прикамье увеличили лимиты отпуска бензина на АЗС

В Прикамье увеличили лимиты отпуска бензина на АЗС, сообщает региональный оперштаб, передает корреспондент Накануне.RU.

Сеть АЗС "Нефтехимпром" увеличила лимит отпуска топлива на одного покупателя до 50 литров в Перми и до 40 литров по краю. На 26 автозаправках есть бензин марки АИ-92, на 34 АЗС –АИ-95. Дизельное топливо есть на всех заправках сети.



Также наращивает поставки топлива "Лукойл". В выходные компания увеличила лимит отпуска до 40 литров и отменила технологические перерывы на заправках.