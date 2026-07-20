20 Июля 2026
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Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

ГК "КОРТРОС" стала лидером по объему продаж жилья в Екатеринбурге

ГК "КОРТРОС" заняла первое место среди девелоперов Екатеринбурга по объему продаж жилой недвижимости по итогам июня 2026 года.

Согласно данным цифрового сервиса мониторинга и анализа рынка новостроек BNMAP.pro, в июне компания реализовала 506 лотов в своем флагманском проекте — районе "Академический". Доля сделок ГК "КОРТРОС" составила 7,9% от общего объема продаж на первичном рынке Екатеринбурга за отчетный период.

Наибольший объем продаж пришелся на кварталы "Первый Академ" и "Новая Олимпика", где было реализовано 309 и 207 объектов соответственно.

Квартал "Первый Академ", расположенный на въезде в Академический район, является одной из наиболее активно развивающихся территорий проекта. Здесь уже введены в эксплуатацию жилые комплексы в блоках 4.11, 4.5 и 3.6. В настоящее время продолжается строительство блоков 4.4, 3.1, 3.21 и 3.3.

(2026)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

Квартал "Новая Олимпика" расположен вдоль первой линии Преображенского парка и завершает формирование жилой застройки, окружающей одну из главных рекреационных зон Академического района.

(2026)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

(2026)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

По данным BNMAP.pro, положительная динамика сохраняется и по итогам первых пяти месяцев 2026 года. В период с января по май общее количество сделок увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В целом по рынку Екатеринбурга июнь характеризовался существенным ростом покупательской активности. По оценкам аналитиков, дополнительный спрос был обусловлен ожиданиями изменения условий программы "Семейная ипотека". В результате количество сделок на первичном рынке увеличилось с 1,2 тыс. в мае до 2 тыс. в июне. Позднее Правительство Российской Федерации приняло решение перенести сроки изменения условий программы — новые параметры планируется ввести не ранее 1 октября 2026 года.

Теги: КОРТРОС, жилье


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