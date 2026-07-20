Радиостанция "Судного дня" передала в эфир новое зашифрованное послание

Радиостанция "Судного дня" снова вышла в эфир 20 июля и передала странный сигнал. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который постоянно следит за активностью этой частоты.

В этот раз аппаратура зафиксировала сообщение: "НЖТИ 25430 АРАКОГНЕВ 5911 5050". Никто точно не знает, что означают эти слова и цифры. Станция не дает никаких подсказок, поэтому смысл послания остается тайной для радиолюбителей.

Эта радиостанция напоминает о себе регулярно. Иногда она выдает только одну короткую фразу, а иногда публикует целую серию сигналов. Эксперты до сих пор не могут расшифровать эти коды. При этом многие замечают интересную деталь: "жужжалка" часто начинает вещать во время важных политических событий.

Ранее знаменитая радиостанция "Судного дня", которую военные запустили еще в 70-х годах, прервала свое привычное жужжание голосовыми сообщениями. Слушатели поймали в эфире странные кодовые слова "Станонант" и "Обедобуян".