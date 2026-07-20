Балицкий: Трасса Р-280 "Новороссия" полностью взята под контроль

Трасса Р-280 "Новороссия" полностью взята под контроль РФ, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем, и могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов", - приводит слова Балицкого пресс-служба Кремля.

Попытка блокады Крыма реализуется с конца мая со стороны Киева. Трасса "Новороссия" оказалась под постоянным прицелом. В результате в Крыму возникли серьезные перебои с топливом.

Балицкий добавил, что средства и способы, которые применяют Вооруженные силы РФ, постоянно совершенствуются.

Также губернатор Запорожской области пригласил главу государства в следующем году принять участие в 200-летии города Бердянска, "если позволит обстановка".