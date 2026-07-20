КТК сообщил о новой атаке беспилотников на танкер

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о новой атаке беспилотника на танкер на своем терминале.

Как говорится в заявлении, в результате возник пожар на палубе и в отсеках танкера. В течение нескольких часов он был ликвидирован. Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено.

Экипаж был эвакуирован, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть.

19 июля под удар БПЛА попали два танкера с международными экипажами прямо во время закачки топлива. Погрузка нефти была остановлена, но уже вечером 19 июля возобновлена. В КТК добавили, что Казахстан осудил террористическую атаку. В заявлениях МИД и минэнерго республики было указано, что такие нападения на сугубо гражданские объекты являются недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана.