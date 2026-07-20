Жительница Новоуральска чуть не погибла из-за окрашивания волос

Жительница Новоуральска попала в больницу после решения покрасить волосы. Желание обновить прическу привело к долгому курсу лечения.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Ольга зашла в салон в Челябинске, чтобы обновить свой цвет, отдав за процедуру 25 тыс. 625 рублей. Во время процедуры ей резко стало плохо, сотрудники "скорой" диагностировали острую аллергию немедленного типа — отек Квинке, который распространился на лицо. Как оказалось, причиной стал химический состав краски для волос.

Ольга прошла долгий курс лечения у трихолога, аллерголога и дерматовенеролога, каждый из которых подтвердил диагноз и назначил терапию. После этого свердловчанка подала в суд на салон, потребовав компенсации.

Комплексная судебно-медицинская экспертиза подтвердила — услуга по окрашиванию не могла считаться безопасной для Ольги. При этом до процедуры у нее не было ни болезней кожи головы, ни проблем с волосяным покровом — то есть она не могла предполагать такой реакции организма на краску.



Суд встал на сторону пострадавшей, но удовлетворил иск частично, взыскав с ИП Васильевой Снежаны Игоревны более 100 тыс. рублей: стоимость окрашивания (25 тыс. 625 рублей), такую же неустойку, расходы на лечение (почти 5,6 тыс. рублей), компенсацию морального вреда (10 тыс. рублей) и штраф за отказ решить вопрос в досудебном порядке (более 33 тыс. рублей).

В суде напоминают, что не стоит стесняться требовать в салонах аллергопробу перед окрашиванием.