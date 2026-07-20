В Челябинской области при исполнении госконтракта "увели" 25 миллионов

В Кизильском районе двоим руководителям "Строительной корпорации" и "Стройгрупп" грозит срок по делу о мошенничестве. Речь идёт о махинациях с госконтрактом.

По версии следствия, преступления совершены в 2024-25 гг. С ООО "Строительная корпорация" заключены четыре муниципальных контракта на 30 млн руб. на ликвидацию несанкционированных свалок. Субподрядчиком стало ООО "Стройгрупп".

В итоге мусор с несанкционированных свалок на полигон не вывозили. Для видимости исполнения контрактов его при помощи специальной строительной техники закапывали в землю на месте свалки. Потом работы "подкрепляли" фиктивными документами. Сумма причинённого ущерба составила более 230 млн руб.

Обвиняемые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Дело ушло в Агаповский районный суд (постоянное судебное присутствие в Кизильском), сообщает прокуратура Челябинской области.