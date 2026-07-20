Мирошник: Россия даст отдельный ответ на удары беспилотников по Москве и Подмосковью

Россия даст отдельный ответ на удары беспилотников ВСУ по Москве и Московской области, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

"400 дронов - это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность", - написал он в Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке более 400 БПЛА на Московский регион. Большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 85 - на подлете к Москве, добавил он.

В Подмосковье БПЛА атаковали несколько районов, основной удар пришелся на Подольск, Домодедово и Одинцовский округ. Есть пострадавшие. Повреждены несколько частных домов, возникли пожары, "также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.