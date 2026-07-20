Пермскую экс-участницу "Дом-2" полиция задержала в Москве за прогулку голышом

Столичными полицейскими задержана блогер, публикующая провокационный контент - снимала себя голой в общественных местах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Москвы.

По факту выявленных публикаций полицейскими была организована проверка.

Предварительно установлено, что 19 июля в первой половине дня в общественном месте на улице Волоколамское шоссе (в магазине) гражданка находилась в обнаженном виде. Она совершала покупки и записывала все происходящее на видео в своем канале.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево установили и задержали 22-летнюю уроженку Пермского края. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

По данным из открытых источников, задержанная - бывшая участница "Дома 2" Анастасия Брагина.