В России только 11% нуждающихся в долговременном уходе получают его

Только 11% пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, охвачены такой услугой в России (около 184 тыс. человек). Годом ранее долговременным уходом были охвачены 10,5% нуждающихся. При этом национальная цель к 2030 году – охватить уходом хотя бы 30% нуждающихся в нем людей, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Минтруда.

Долговременный уход за пожилыми и инвалидами входит в нацпроект "Семья". В рамках федерального финансирования на реализацию именно ухода выделено 307 млрд руб.

Долговременный уход предоставляется людям, которые полностью или частично не могут самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои жизненные потребности. Попадает человек в эту категорию или нет – определяют работники соцсферы.

Эксперты объясняют такой маленький охват нуждающихся с одной стороны недостаточной осведомленностью самих граждан, с другой – проживанием многих пенсионеров и инвалидов в отдаленных населенных пунктах. Также не хватает самих соцработников: у них неконкурентоспособные зарплаты, считают эксперты.