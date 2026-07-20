Wildberries эвакуировала складской комплекс в Подмосковье на время атаки беспилотников

Wildberries эвакуировала логистический комплекс в подмосковном Коледино во время ночной и утренней атак беспилотников на Подомосковье. Сейчас комплекс продолжает работу в штатном режиме, люди вернулись на свои места, сообщили в пресс-службе компании.

Коледино находится в том районе Московской области, на который сегодня пришелся основной удар беспилотников – Подольск, Домодедово и Одинцовский округ. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки в регионе пострадали два человека, в нескольких местах возникли пожары.

18 июля беспилотники атаковали склад Wildberries в Электростали, тогда погиб один человек, пострадали более 50, большинство все еще находится в больницах. Также был атакован склад компании в Тамбовской области – там погибли семь сотрудников, еще 24 человека были ранены.