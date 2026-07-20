В Югорске 14-летний подросток катался на самокате по гранитной плите мемориала "Воинская Слава"

В Югорске 14-летний подросток катался на самокате по гранитной плите мемориала "Воинская Слава", а также курил на территории мемориального комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По поручению руководителя окружного следственного управления Михаила Мокшина по данному сообщению организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, стел, обелисков, иных мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

В ходе процессуальной проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут правовую оценку действиям несовершеннолетнего, а также во взаимодействии с органами системы профилактики проверят условия его проживания и воспитания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Доклад о ее ходе и итогах представят в центральный аппарат СКР. Соответствующее поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин.