В МЧС назвали причину пожара на "Екатеринбург Арене"

В свердловском МЧС установили причину пожара на стадионе "Екатеринбург Арена".

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ведомства, в минувшее воскресенье на улице Репина в столице Урала на 0,5 квадратных метра огнем было повреждено электрооборудование в медицинском кабинете на седьмом этаже "Екатеринбург Арены". Возгорание было ликвидировано спринклерной системой пожаротушения. Тем не менее, к месту пожара выезжали 48 сотрудников пожарной службы и 17 единиц техники.

По данным МЧС, возгорание произошло из-за самовоспламенения аккумулятора.

Стоит отметить, что накануне на стадионе "Екатеринбург Арена" проводили свой матч местный ФК "Урал" и красноярский "Енисей". Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0.