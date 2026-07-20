В Подмосковье два человека пострадали в результате атаки беспилотников

В Подмосковье от атаки беспилотников пострадали два человека. БПЛА атаковали несколько районов, основной удар пришелся на Подольск, Домодедово и Одинцовский округ. Повреждены несколько частных домов, возникли пожары, "также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На местах работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб", - отметил глава региона.