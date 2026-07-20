Более 400 беспилотников участвовало в новой атаке на Московский регион

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке более 400 БПЛА на Московский регион.

"С 20:30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников", - написал он в Telegram-канале.

Большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 85 - на подлете к Москве, добавил Собянин.

В Московской области БПЛА атаковали несколько районов, основной удар пришелся на Подольск, Домодедово и Одинцовский округ. Повреждены несколько частных домов, возникли пожары, "также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем.

18 июля в результате атаки БПЛА на Московской регион пострадал 61 человек. 57 человек пострадали в Электростали, где был атакован логистический центр Wildberries, еще четверо — на территории Ногинска, где под удар попала нефтебаза.