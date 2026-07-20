Мбаппе остался лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Французский футболист Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.

По ходу турнира Мбаппе опередил аргентинца Лионеля Месси и так и остался единоличным лидером по голам на мундиалях. На его счету 10 мячей на ЧМ-2026 и 22 гола суммарно. Месси не смог отличиться в финале турнира и остался с 21 забитым мячом на втором месте.

Мбаппе также установил уникальное достижение — он стал лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира, в 2022 и 2026 годах отличившись 8 и 10 раз соответственно.

27-летний Мбаппе, чемпион мира 2018 года в России, имеет все шансы через четыре года улучшить своё собственное достижение.

Добавим, что чемпионом мира по футболу 2026 года стала Испания.