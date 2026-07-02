СМИ: Следствие выяснило, где находится подозреваемый в покушении на Ермолаева

Следствию стало известно, где прячется подозреваемый в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По их данным, подозреваемый был обнаружен в одной из европейских стран, однако это не Монако и не Франция. По запросу судебных властей страны активированы меры международного сотрудничества. Предполагается, что покушение может являться организованной преступностью или иностранным вмешательством.

Ранее газета Figaro также сообщала, что пакет со взрывчаткой могла подбросить женщина, что подтвердил и источник телеканала. Журналисты ознакомились со служебной запиской полиции, в которой говорится, что злоумышленник мог намеренно пытаться выдать себя за мужчину.

Покушение на Ермолаева произошло в подъезде его дома в Монако. Пострадал он, его гражданская жена (она до сих пор в крайне тяжелом состоянии) и их 13-летний сын. Ранее во французской прессе появились новые версии о причинах покушения. Так, издание Le Point пишет, что Ермолаев за несколько дней до этого пошел на сотрудничество с НАБУ – Национальным антикоррупционным бюро Украины.

По другой версии Ермолаев мог провести конференцию или брифинг по поводу коррупции на Украине в Европарламенте. Якобы, любое из этих активных действий миллиардера могло привести к упреждающим (или предупреждающим) шагам Службы безопасности Украины – о ее следе в деле также сообщают некоторые СМИ со ссылкой на источники в следствии.