Власти собираются решить вопрос по топливному обеспечению наиболее уязвимых регионов России

Российские власти намерены обсудить вопрос о топливном обеспечении регионов с наиболее сложной обстановкой. Об этом было сказано на очередном совещании о ситуации на рынке топлива у вице-премьера РФ Александра Новака, передает пресс-служба правительства.

Речь идет о территориях, где отсутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Ситуация по доступности ресурсов в этих местах уже была детально рассмотрена. В расчет брались и логистика и возможные ограничения, мешающие поставкам.

Наиболее уязвимые территории, где требуется принятие дополнительных адресных решений обсудят на следующем заседании штаба. К этому времени Минэнерго и отраслевые компании проработают и предоставят конкретные меры и последовательные шаги к стабилизации ситуации в указанных регионах.