Посла Швеции вызовут в МИД РФ после атаки на посольство России в Стокгольме

МИД РФ вызовет к себе посла Швеции в Москве Кристину Юханнессон из-за атаки дрона на посольство России в Стокгольме. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Напомним, что минувшей ночью дроны атаковали российское посольство в Швеции. Как заявлял МИД РФ, один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, который упал на российскую территорию в непосредственной близости от здания посольства. Там также отметили, что "подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер".