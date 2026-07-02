Более 1,7 тысяч россиян находились в плену на территории Украины

Зафиксировано свыше 1,7 тыс. российских граждан, находившихся в плену на территории Украины. Такие данные получила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова при совместной работе с Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, свыше тысячи из них уже удалось вернуть домой. Проверка показала, что условия содержания пленных соответствует большинству международных стандартов. Там также добавили, что работа с МККК в этом направлении будет продолжена.

"Стороны договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных: в рамках мониторинга уже проверены условия содержания более 4 тыс. украинских военнослужащих в 15 учреждениях", - пояснили в пресс-службе.