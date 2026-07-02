03 Июля 2026
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

"Мужество будет жить в веках" - В Камызякском районе состоялась церемония вручения Ордена Мужества родным погибших героев СВО

В администрации Камызякского района состоялось торжественное мероприятие «Мужество будет жить в веках», посвящённое передаче боевых государственных наград родственникам военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава района Михаил Черкасов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В ходе церемонии были вручены ордена Мужества (посмертно) семьям двух земляков, отдавших свои жизни за Родину.

Трофимов Юрий Петрович (1997 г.р., с. Комаровка). Юрий окончил Астраханский государственный колледж профессиональных технологий, прошёл срочную службу в рядах российской армии, работал на Волго-Каспийском судоремонтном заводе. Контракт с Министерством обороны РФ заключил 5 мая 2025 года. Погиб 18 декабря 2025 года. Орден Мужества был вручён его маме — Трофимовой Ольге Алексеевне.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Сопов Александр Викторович (1975 г.р., г. Камызяк). Александр окончил Камышинское профтехучилище по специальности «электромеханик», работал в администрации города и лесхозе. В марте 2025 года заключил контракт с Минобороны РФ, проходил службу заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором мотострелковой роты. Погиб 30 июля 2025 года. Орден Мужества был вручён его маме — Соповой Вере Александровне и сыну Никите.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Обращаясь к родным и близким погибших воинов, Игорь Мартынов подчеркнул: «Участвуя в специальной военной операции, наши земляки проявили высшие человеческие качества: истинный патриотизм, беззаветную храбрость, доблесть и беспримерное мужество. Они выполняли боевые задачи с единой целью — быть в трудную минуту вместе с Родиной и своим народом, отстоять священное право людей жить по своей воле и своей жизнью. Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей Отечества».

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Участники церемонии почтили память павших героев минутой молчания.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, орден мужества,


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