02 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Мирошник: Киев использует ИИ для отслеживания транспорта с белорусскими номерами

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина использует искусственный интеллект для отслеживания автомобилей с белорусскими номерами для дальнейших ударов по ним.

Таким образом он прокомментировал удар дроном по автобусу в районе населенного пункта Красная гора Брянской области, на границе Белоруссии и РФ.

По его мнению, это может быть продуманной тактикой со стороны киевского режима. "Дважды один и тот же снаряд в одну воронку не попадает. Таких совпадений быть не может", - цитирует Мирошника РИА Новости.

Напомним, сегодня дрон ВСУ ударил в лобовую часть автобуса Минск - Анапа, который находился на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области. Пострадали два человека. В июне на трассе в Брянской области БПЛА нанес удар по автобусу детско-юношеской спортивной школы, следовавшему из Белоруссии по маршруту "Гомель - Геленджик". В результате удара погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.

Теги: мирошник, автобус, белоруссия


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