Ученые зашли в тупик при исследовании останков, возможно принадлежащих мушкетеру Д'Артаньяну

Эксперты-археологи не смогли доказать принадлежность обнаруженных в нидерландской церкви останков легендарному мушкетеру Д'Артаньяну. По данным голландских СМИ, одной из причин тупика в исследовании стало смешение останков разных людей, к моменту начала археологических работ на месте была лишь половина скелета. Отвергнуть версию о том, что найденное захоронение принадлежит Шарлю де Батсу де Кастельмору, шевалье Д'Артаньяну ученые тоже не могут.

Исследователи установили, что останки принадлежат мужчине ростом около 174 см, умершему в возрасте от 44 до 66 лет. Кроме того, радиоуглеродный анализ ребра и фаланги пальца показал, что кости относятся к периоду между 1500 и 1900 годами, однако более точную датировку установить не удалось. Согласно историческим сведениям, д'Артаньян погиб в 1673 году, на тот момент ему было 62 года, передает ТАСС.

Исследования продолжатся. Так, ученые собираются исследовать ДНК покойного и уточнить регион его происхождения, также возможно сравнение его генетической информации с ДНК потомков мушкетера, живущих ныне.

Останки были найдены после того, как в небольшой церкви в Маастрихте (Нидерланды) в феврале этого года обвалился пол. Под полом обнаружились скелет, остатки мушкетной пули на уровне груди и французская монета XVII века. Захоронение не было обозначено ни на каких планах из церковного архива.

Д'Артаньян, командующий элитным корпусом гвардии короля Людовика XIV, погиб в бою в 1673 году во время французской осады Маастрихта, вероятно, от ранения в грудь, нанесенного мушкетной пулей.

Эта находка также может подтвердить теорию, выдвинутую французским историком Одилем Бордазом в 2008 году, о том, что Д'Артаньян мог быть похоронен "быстро, как это было принято во время войны", в церкви, расположенной рядом с французским военным лагерем в Вольдере.