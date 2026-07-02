Администрация Перми разработала порядок создания запасов на случай военного положения

Администрация Перми опубликовала постановление об утверждении порядка создания и содержания запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны города и для обеспечения работы объектов инженерной инфраструктуры, сообщает "Ъ-Прикамье".

Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате опасностей в период мобилизации, действия военного положения, а также в военное время.

Запасы создаются и накапливаются заблаговременно в мирное время и включают в себя строительные материалы, оборудование, а также прочие материальные ресурсы для обеспечения работы объектов инженерной инфраструктуры. В номенклатуру запасов включены строительные материалы (обрезные доски, брус, фанера, стекло), оборудование (насосы, мобильная котельная, кислородные баллоны, газовые горелки, кабели, предохранители, трубы и прочее).

Созданием и содержанием запасов за счет бюджета города занимается муниципальное учреждение "Городская коммунальная служба", координацией работ — департамент жилищно-коммунального хозяйства Перми. Их хранение организуется на специальных объектах, а также на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных и других организаций.