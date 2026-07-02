Сына крупного уральского бизнесмена арестовали по обвинению в коммерческом подкупе

Савеловский районный суд Москвы отправил под стражу сына уральского бизнесмена, гендиректора "УМЕКОН" Юрия Ставицкого - Аркадия Ставицкого. Согласно информации в картотеке суда, его обвиняют по ч.4 ст. 204 "Коммерческий подкуп".

Также было арестовано имущество Аркадия Ставицкого. Что в него входит - не уточняется. Сторона защиты уже подала апелляционную жалобу на арест своего подзащитного.

Как передает "Ъ", со ссылкой на данные следствия, Ставицкий-младший якобы сговорился с другим фигурантом дела - предпринимателем Василием Моськиным, договорившись о поставке металлоконструкций фирме "Строительная компания "Базис" по завышенной цене. За это Моськин якобы получил свыше 162 млн руб., после чего перепродал конструкции через одну из других своих фирм. Обвиняемые якобы рассчитывали на каждом этапе сделки присваивать себе часть выделенных средств.

После того, как схема вскрылась, в домах фигурантов прошли обыски.