02 Июля 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Крупные банки России снизили доходность по рублевым вкладам в конце июня

Пресс-служба Банка России сообщила, что в третьей декаде июня средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках страны упала до 12,76%. Регулятор провел мониторинг условий в кредитных организациях, которые привлекают больше всего денег от обычных граждан. Данные показывают, что доходность по депозитам планомерно снижалась в течение всего первого летнего месяца, пишет "РГ".

Статистика ЦБ отражает четкий тренд на уменьшение процентов. В начале июня средняя ставка находилась на уровне 12,97%, а во второй десятидневке месяца она опустилась до 12,86%. К концу июня показатель потерял еще несколько пунктов и остановился на отметке 12,76%. Таким образом, за три недели июня самые выгодные предложения ведущих банков страны стали менее прибыльными для вкладчиков.

Для расчета этого показателя специалисты Центробанка изучили предложения десяти ключевых игроков рынка. В список вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и Россельхозбанк. Также регулятор проанализировал данные Банка ДОМ.РФ, Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Именно эти финансовые организации управляют основными накоплениями россиян и задают общие правила доходности на рынке вкладов.

Ранее сообщалось, что Банк России обсуждает с банками возможность открытия кошельков для цифрового рубля не только в ЦБ, но и непосредственно на балансах самих кредитных организаций. По словам Эльвиры Набиуллиной, страна готова к массовому внедрению новой формы валюты уже с 1 сентября. 

Теги: банк, вклад, ставки


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