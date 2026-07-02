В Челябинске ГОК спорит с прокуратурой из-за охраны окружающей среды

В Арбитражный суд поступило заявление горно-обогатительного комбината. Речь в нём идёт о реакции на действие прокуратуры.

Ответчик – челябинский природоохранный прокурор. В заявлении комбинат просит признать недействительным представление прокурора об устранении нарушений требований законодательства об охране окружающей среды. Второе требование – о взыскании с РФ расходов по оплате госпошлины (50 тыс. руб.).

Заявление оставлено без движения. Устранить причины такого решения надо не позднее 3 августа, сообщает Арбитражный суд Челябинской области.