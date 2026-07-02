На Ямале вертолет вернулся в аэропорт из-за сработавшей индикации некорректной работы двигателя

Сегодня вертолет рейса UTH9716 авиакомпании "Ютэйр — Вертолетные услуги" вернулся в аэропорт вылета Тарко-Сале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Решение принял командир воздушного судна. Экипаж выполнял полетное задание по облету объектов инфраструктуры в Ямало-Ненецком автономном округе. Возврат был осуществлен в связи с индикацией систем о некорректной работе двигателя.



Посадка произведена в штатном режиме.



По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.