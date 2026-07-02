02 Июля 2026
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер проинспектировал модернизацию самых значимых дорожных объектов Челябинска

Глава Южного Урала побывал, в частности, на одном из ключевых объектов – строительстве путепровода через железнодорожные пути по улице Челябинской в поселке Новосинеглазово, строительство которого началось в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Возведение путепровода крайне актуально, так как это единственная дорога, связывающая поселок с Челябинском. И она уже не справлялась с возросшим автомобильным трафиком, жители вынуждены теряли время в заторах перед закрытым железнодорожным переездом. Протяженность путепровода составляет 90,4 метра. Проектом предусмотрены две полосы движения шириной по 3,5 метра, тротуары, наружное освещение, газоны и барьерные ограждения.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

На данный момент здесь уже выполнен комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ: организована временная схема движения транспорта и пешеходов, переустроены инженерные коммуникации, возведены путепровод и подходы к нему. Открыто техническое движение, что значительно улучшило транспортную ситуацию.

«Это действительно большое и долгожданное событие для жителей Новосинеглазово и всего Челябинска. Мы подошли к этой задаче комплексно: в прошлом году привели в порядок улицу Челябинскую и дорожную сеть поселка, а теперь решили и вопрос с переездом. Для людей это очень важно. Теперь не нужно терять время в ожидании, пока пройдут поезда. Это другой уровень удобства, безопасности и качества жизни. Спасибо всем, кто работал на объекте. Такие проекты напрямую меняют повседневную жизнь людей к лучшему, и эту работу мы обязательно будем продолжать», – отметил в ходе рабочего визита Алексей Текслер.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Как рассказал директор мостотряда № 16 АО «Уралмостострой» Игорь Печёнкин, стройка была непростой, ведь мостостроителям приходилось постоянно подстраиваться под расписание поездов.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

«Сложность в строительстве была обусловлена тем, что всё-таки путепровод строился через железнодорожные пути, — рассказал подрядчик Игорь Печёнкин. — Это всегда идёт согласование с железной дорогой, все работы производились в так называемые железнодорожные «окна». То есть под чутким руководством РЖД. Сейчас остатки работ не влияют на основной проезд, то есть работы будут производиться уже под путепроводом. Они завершатся к 20 августа полностью», - заверил Игорь Печенкин.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Строителям предстоит провести демонтаж временной дороги, укрепление откосов и конусов насыпи, пуско-наладочные работы по наружному освещению, а также благоустройство прилегающей территории.

Мост, через реку Миасс на улице Черкасской был построен в Челябинске в 1942 году. Сейчас идет его модернизация. Это один из ключевых транспортных объектов города, обеспечивающий въезд в Металлургический район. По нему организовано автомобильное и трамвайное движение, а также проходят магистральные газовые сети.

 

Строительная длина моста составляет более 75,5 м. Проектом обновления предусматривается обустройство трех полос движения шириной 3,5 метра, тротуаров, наружного освещения, барьерных ограждений, а также совмещенного трамвайного пути общей протяженностью более 1 км.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Представители подрядчика рассказали губернатору, что сейчас на объекте завершено строительство моста для автомобильного и трамвайного движения. В ближайшее время приступят к укладке дорожного полотна на автомобильной части моста и трамвайных путей. На подходах подготовлено земляное полотно для последующего устройства дорожной одежды. Работы ведутся по графику. Выполнены переустройство ливневой канализации, устройство дренажной системы, перенос сетей связи, временное переустройство троллейбусной и трамвайной инфраструктуры, вынос газопровода из зоны производства работ. Готовность наружного освещения составляет 50%. Завершение всех работ на объекте  планируется в следующем году, но техническое движение может быть открыто уже в текущем. Губернатор поддержал эту инициативу, отметив важность моста для жителей города.

Алексей Текслер, завершая рабочий выезд на объекты дорожной инфраструктуры Челябинска, обозначил основные планы по ремонту, капитальному ремонту и строительству дорог в областном центре.

«У Челябинска большие планы по дорожным работам на 2026 год. Сегодня в реализации — более 35 километров дорог. Это крупные, значимые проекты: улица Братьев Кашириных, проспект Победы, улица Кузнецова, Копейское шоссе и ряд других объектов. Причем речь идет не только о ремонте магистралей, но и о внутриквартальных проездах, на которые также предусмотрены средства по каждому району. Отдельное внимание уделяем освещению — в городе появится более 600 новых светильников. Все эти проекты взаимосвязаны с развитием Челябинска, новых жилых районов, социальной и образовательной инфраструктуры. Этому направлению мы уделяем особое внимание и держим его на постоянном контроле», — подчеркнул Алексей Текслер.

Общий объем финансирования дорожных мероприятий в Челябинске в 2026 году составит 2,85 млрд рублей. Планируется привести в нормативное состояние более 35 км дорог, не считая дополнительных работ на внутриквартальных и районных проездах.

Ремонт тротуара в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовали ремонтные работы на автомобильных дорогах областного центра , обеспечивающих транспортную и пешеходную доступность образовательных учреждений. Эти работы планируется завершить до 31 июля 2026 года.

«Развитие дорожной инфраструктуры рядом с образовательными учреждениями — важная часть национального проекта “Инфраструктура для жизни”. При ремонте таких объектов особое внимание уделяется безопасности пешеходов, состоянию тротуаров, дорожной разметке и организации движения транспорта», — отметил Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

Кроме того, в Челябинске продолжится развитие наружного освещения: предусмотрена установка 617 новых светильников на участках общей протяженностью более 20 км.

Парк Зеленая роща(2020)|Фото: Накануне.RU

Завершая рабочий выезд, губернатор отдельно подчеркнул, что дорожные решения в Челябинске увязаны с развитием новых городских пространств и жилых территорий.

Необходимо добавить, что масштабная работа по развитию дорожной инфраструктуры ведется не только в Челябинске, но и по всему региону.

Как подчеркнул Алексей Текслер, в 2026 году в регионе планируется привести в нормативное состояние более 700 км дорог. Значительный объем работ сосредоточен на юге области, при этом мероприятия по ремонту, строительству и модернизации дорожной сети предусмотрены практически во всех муниципалитетах. Параллельно реализуются проекты по обновлению наружного освещения в рамках программы «Светлый город», что позволяет комплексно решать задачи транспортной доступности, комфорта и безопасности жителей.

 

Теги: алексей текслер, дорожные объекты, нацпроект, рабочий выезд


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