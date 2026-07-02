В Астраханской области изъяли 116 тонн нелегальной рыбы

Сотрудники Следственного комитета по Астраханской области возбудили уголовное дело против местного жителя и его сообщников. Мужчины организовали незаконный бизнес: они хранили и продавали крупные партии рыбы без обязательной маркировки. Следователи обнаружили тайные склады в Володарском районе, где подозреваемые прятали товар для дальнейшего сбыта, пишет "РГ".

Во время обысков правоохранители нашли в помещениях огромные запасы судака, сома и сазана. Общий вес рыбы превысил 116 тонн. Эксперты оценили рыночную стоимость этой продукции более чем в 31 миллион рублей. Поскольку на рыбе не было специальных марок, ее оборот считается незаконным и попадает под статью о торговле в особо крупном размере.

Сейчас следователи продолжают расследование и собирают доказательства. Они устанавливают всех участников преступной группы и выясняют, откуда поступала рыба и куда ее планировали продать. Фигурантам дела грозит ответственность за нарушение правил торговли биоресурсами.

Ранее Россия полностью остановила импорт рыбы из Армении, приостановив сертификацию продукции последних двух действующих предприятий-поставщиков. Россельхознадзор принял это решение из-за ранее выявленных нарушений, которые армянская сторона пока не устранила.