В Забайкалье введут электронные очереди на заправках для борьбы с дефицитом

Власти Забайкальского края планируют внедрить систему электронных очередей на АЗС, чтобы упростить заправку автомобилей. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов после проверки заправок в Чите. Глава региона увидел, что люди стоят в очередях сутками, причем многие ждут бензин вместе с детьми. Осипов уверен, что цифровая очередь уберет хаос и сделает процесс распределения топлива честным и понятным для каждого водителя, пишет ТАСС.

Губернатор поручил полиции и волонтерам навести порядок на всех заправочных станциях. Он также приказал организовать раздачу воды и горячего питания для людей, которые долго стоят в очередях. Чтобы ускорить работу, на АЗС увеличат число сотрудников у колонок. Новые работники будут помогать водителям, управлять раздачей топлива и следить за дисциплиной. По мнению Осипова, сейчас важно сделать так, чтобы бензин получали именно те, кому он нужен в данный момент.

С 25 июня в Забайкалье действует режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке. Сейчас заправки в первую очередь обеспечивают бензином экстренные службы: скорую помощь, пожарных, МЧС и полицию. Для обычных жителей власти ввели ограничение - один человек может купить не более 15 литров бензина в сутки. Новые меры должны помочь региону пережить топливный кризис и облегчить жизнь автомобилистам.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ Минтранс совместно с ГИБДД и Росгвардией проведет рейды на заправках, чтобы пресечь нарушения при продаже топлива и остановить тех, кто скупает бензин сверх нормы. Власти призывают жителей не паниковать и не запасаться горючим в канистры, заверяя, что запасов в республике достаточно.